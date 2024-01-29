البرج 22.. ماذا تعرفون عن مسرح الهجوم الأعنف على قوات أمريكية بالأردن؟

قُتل ثلاثة جنود أمريكيين وأصيب عشرات في هجوم بطائرة مسيرة على موقع عسكري بالأردن يحمل اسم البرج 22.

وفيما يلي معلومات عن الموقع:

الموقع

يقع البرج في مكان استراتيجي مهم بالأردن في أقصى الشمال الشرقي عند التقاء حدود المملكة مع سوريا والعراق.

الغرض

لا يعرف عن الموقع سوى القليل، لكنه يقع قرب قاعدة التنف الواقعة في الجهة المقابلة داخل الحدود السورية وتضم عددا صغيرا من الجنود الأمريكيين. واضطلعت قاعدة التنف بدور رئيسي في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، وكان لها دور أيضا في الاستراتيجية الأمريكية لاحتواء التمدد العسكري الإيراني في شرق سوريا.

ويقع البرج 22 على مسافة قريبة بدرجة كافية من القوات الأمريكية في التنف بحيث يمكن أن يساعد في دعم تلك القوات فضلا عن استخدامه أيضا في مكافحة المسلحين المدعومين من إيران بالمنطقة ومساعدة القوات على مراقبة ما تبقى من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية.

القوات الأمريكية بالأردن

الجيش الأردني أحد أكبر الجهات المستقبلة لتمويل عسكري أجنبي من واشنطن.

ويستضيف الأردن مئات المدربين الأمريكيين وهو واحد من حلفاء قلائل بالمنطقة يجرون تدريبات ممتدة مع قوات أمريكية على مدار العام.

ومنذ بداية الصراع السوري في عام 2011، أنفقت واشنطن مئات الملايين من الدولارات لمساعدة عمان في إنشاء نظام مراقبة متطور يعرف باسم برنامج أمن الحدود لوقف تسلل المسلحين من سوريا والعراق.

لا يعرف عن البرج سوى القليل

لا يعرف على وجه الدقة عدد العسكريين الأمريكيين في البرج 22، ولا يعرف أيضا نوع الأسلحة والدفاعات الجوية الموجودة بداخله، وما حدث بالضبط في الهجوم الأخير.