البرلمان الاردني يوصي بطرد السفير الاسرائيلي

بعد ازمة التصريحات التي ادلى بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول الشعب الفلسطيني، أوصى البرلمان الأردني بطرد السفير الإسرائيلي من البلاد.

فقد صوت أعلبية أعضاء مجلس النواب، الأربعاء، بالموافقة على مقترح بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن.

وقال رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، خلال جلسة “نطالب الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية حكومة الاحتلال خريطة ما يُسمى إسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية والأراضي الفلسطينية المحتلة”.

أتت تلك الخطوة اليوم بعد أن استدعت وزارة الخارجية الأردنية الاثنين الماضي، السفير الإسرائيلي في عمّان احتجاجاً على استخدام وزير المالية اليميني المتطرف، خريطة لإسرائيل تضم الأردن والأراضي الفلسطينية، فضلا عن تصريحات أنكر فيها “وجود شعب فلسطيني أو ثقافة فلسطينية”.

وكان سموتريتش اعتبر خلال إحياء ذكرى وفاة الناشط الفرنسي-الإسرائيلي المقرّب من اليمين الإسرائيلي جاك كوبفر، في باريس يوم الأحد الماضي، أنه “لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني”، وفق ما جاء في مقطع مصوّر تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أضاف الوزير الذي أثار قبل نحو ثلاثة أسابيع ضجة وإدانة دولية إثر دعوته إلى “محو” بلدة حوارة الفلسطينية، “بعد 2000 عام في المنفى يعود شعب إسرائيل إلى دياره”.

وتوجه سموتريتش بكلامه هذا فيما اعتلى منصة، زينت بخريطة كتب عليها بالعبرية “”خارطة أرض إسرائيل” مع ضم الأردن إليها.

ما أثار موجة انتقادات أردنية وفلسطينية، كما استدعت تصريحات العنصرية تجاه الفلسطينيين إدانات عربية وأميركية وأوروبية.