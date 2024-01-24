البرلمان التركي يصادق على انضمام السويد لـ”الناتو”

صدق البرلمان التركي، مساء أمس الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني الجاري، على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية شبه الرسمية أن الجمعية العامة للبرلمان صدقت على مشروع القانون بعد حصوله على تأييد 287 نائبًا من أصل 346 شاركوا بالتصويت، مقابل رفض 55 نائبًا للمشروع، بينما امتنع عن التصويت أربعة نواب.

حيث جاء التصديق على انضمام السويد إلى “الناتو” بعد تأجيل لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي، في 16 من تشرين الثاني 2023، عرض طلب السويد على البرلمان لـ”حاجتها إلى مزيد من المباحثات”.

وعن خطوات الموافقة على الانضمام، يحتاج عرض القانون على البرلمان إلى موافقة كامل أعضاء اللجنة، ثم يعرض على البرلمان للتصويت عليه لدى اجتماعه بشكل كامل، ثم يوقّع عليه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وفي السياق؛ قالت وكالة “رويترز”، إن تصديق البرلمان التركي على طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي يزيل عقبة متبقية أمام توسيع التحالف العسكري.

وتحاول السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022، إلا أن ممانعة تركيا سابقًا أجلت انضمامها أكثر من عام ونصف.

وبحسب “رويترز”، فإن السفير الأمريكي في تركيا، جيف فليك، تحدث في بيان مكتوب عن تقديره لقرار البرلمان التركي، وقال إن التزام أنقرة تجاه حلف شمال الأطلسي “يظهر بوضوح شراكتنا الدائمة”.

ولقي القرار ترحيب وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، الذي يتطلع إلى توقيع الرئيس التركي على القانون، ومن المتوقع أن يتم في غضون أيام، في حين تبقى المجر الدولة الوحيدة التي لم توافق على انضمام السويد.

وفي 11 من تموز 2023، أعلن الرئيس التركي تحويل ملف انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى البرلمان التركي.

وجاءت خطوة إحالة الملف إلى البرلمان التركي مرافقة لحديث عن موافقة أمريكية على بيع طائرات “F-16” إلى تركيا.

ويذكر أن تركيا كانت شددت على أن السويد يجب أن تتخذ موقفًا أكثر وضوحًا ضد من تعتبرهم أنقرة “إرهابيين”، في إشارة إلى حزب “العمال الكردستاني” (PKK)، وجماعة أخرى تحمّلها مسؤولية محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016.

وبحسب وكالة “الأناضول” نقلًا عن بيان ثلاثي لتركيا والسويد و”الناتو”، إن كلًا من تركيا والسويد عملتا على معالجة المخاوف الأمنية لدى أنقرة، وعدّلت السويد قوانينها ووسعت تعاونها في مكافحة حزب “العمال الكردستاني”، واستئناف تصدير الأسلحة إلى تركيا.

وقدمت كل من السويد وفنلندا رسميًا طلب الانضمام إلى الحلف في 18 من أيار 2022.







