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البرلمان التونسي يناقش قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"

7 - يونيو - 2021
برلمان تونس - أرشيفية

برلمان تونس - أرشيفية

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من المقرر أن يناقش مجلس نواب الشعب التونسي، غدا الثلاثاء، قانون “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”، حسب ما أعلنت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس.

وأحال مكتب مجلس النواب في 21 مايو الماضي، مشروع قانون “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني” على لجنة الحقوق والحريات مع طلب استعجال النظر فيه.

وجاء ذلك، عقب مطالبة غالبية الكتل النيابية خلال جلسة عامة عقدت في 18 مايو، “بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والأحداث في الأراضي الفلسطينية”.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قال خلال زيارته إلى أوروبا الأسبوع المنصرم، ردا على سؤال حول إقامة بعض الدول العربية علاقات رسمية ودبلوماسية مع إسرائيل، وكيف تنظر تونس إلى هذه الخطوة، “إن الأنظمة تختار ما تريد”.

وأضاف خلال حوار أجرته معه قناة “يورونيوز” نشر السبت: “نحن نتعامل مع الدول والأنظمة تختار الاختيارات التي تريد.. لم نتدخل فيها على الإطلاق.. هم أحرار ولكن أيضا نحن أحرار وعشنا أحرارا ونريد أن نموت أحرارا”.

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