الأثنين 21 شعبان 1444 ﻫ - 13 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البرلمان التونسي ينتخب رئيساً له في اولى جلساته

منذ ساعة واحدة
البرلمان التونسي

البرلمان التونسي

A A A
طباعة المقال

انتخب البرلمان التونسي، الاثنين، عميد المحامين السابق إبراهيم بودربالة رئيساً له.

جاء ذلك في جلسة انتخابية على هامش الجلسة العامة الافتتاحية للبرلمان الجديد الذي تم انتخابه في ديسمبر الماضي، حصل خلالها بودربالة على 83 صوتاً من مجموع 154 بعد جولتين من التصويت، عقب منافسة شديدة بين عدد من أعضائه.

وترشح إلى المنصب 8 نواب، وصل اثنان منهم إلى الجولة الثانية، هما إبراهيم بودربالة وعبد السلام الدحماني، بعد حصولهما على أغلبية الأصوات.

وفي وقت سابق، أدى النواب اليمين الدستورية خلال الجلسة العامة الافتتاحية التي ترأسها أكبر الأعضاء سناً بمساعدة أصغرهم، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط مقر البرلمان.

يذكر أن الرئيس قيس سعيّد كان شدد، السبت، على أن “البرلمان لن يكون كما كان في السابق”.

ولفت إلى أن “التشريعات يجب أن تعبر عن الإرادة العامة لا عن إرادة بعض الجهات التي ما زالت تحن إلى العشرية الماضية والبرلمان الماضي”، مؤكداً أن “زمن تكوين الكتل البرلمانية قد انتهى”.

يشار إلى أن مجلس النواب الجديد تقاطعه قوى المعارضة، وفي مقدمتها حزب “حركة النهضة” الذي ترأس البرلمان إلى أن تم تجميده في 25 يوليو 2021.

وبموجب الدستور الجديد الذي أقرته البلاد في يوليو الماضي، بعد استفتاء شارك فيه ثلث التونسيين، ستكون صلاحيات مجلس النواب الجديد محدودة.

    المزيد من أخبار العالم

    العاصمة السودانية - الخرطوم
    انتشار حمى "الضنك" في الخرطوم.. اليكم التفاصيل
    بورصة وول ستريت
    تراجع أسهم البنوك يقود وول ستريت للانخفاض
    الامم المتحدة
    الامم المتحدة تقول انها ملتزمة بالحفاظ على "سلامة" اتفاق الحبوب

    الأكثر قراءة

    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    الخبير الهولندي غاضبًا: المجتمع العلميّ كلّه بدأ "يهتز"
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    العالم الهولنديّ يُحذّر مجددًا: "نشاط زلزاليّ كبير" في الأيام المقبلة!
    بنك سيجنتشر الأمريكي
    الثاني خلال أيام.. بنك سيجنتشر الأمريكي يعلن إفلاسه