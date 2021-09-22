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البرلمان الجزائري يمنح الثقة للحكومة الجديدة

22 - سبتمبر - 2021
الجزائر

الجزائر

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أصدر مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان)، مساء الأربعاء، لائحة تأييد لمخطط عمل الحكومة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، ورئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمن.

وصادق أعضاء المجلس على مخطط عمل الحكومة بأغلبية الأصوات (85 صوت بـ”نعم” مقابل 0 صوت بـ”لا”).

وقال بن عبد الرحمن في ختام الجلسة إن “هذا البرنامج سوف يعطي للجزائر انطلاقتها الحقيقية بتظافر جهود كل الخيرين وكل المواطنين الصادقين الذين سوف يكونون معنا كيد واحدة في مسعى بناء الجزائر الجديدة”.

وأضاف: “سوف نعمل ابتداء من اليوم وقد بدأنا في الحقيقة ولكن سنزداد مثابرة وجهدا في تطبيق هذا البرنامج من أجل إخراج الجزائر من الوضع الاقتصادي الحالي والانطلاق بها في الإنعاش الاقتصادي المنشود الذي سيحقق لها الاكتفاء الذاتي، والأمن الصحي، الغذائي، والاستقلال الاقتصادي”.

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