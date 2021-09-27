البرلمان الليبي يطالب بفتح تحقيق مع رئيس الحكومة

طالب مجلس النواب الليبي اليوم الاثنين، بفتح تحقيق حول قرار رئيس حكومة الوحدة “عبد الحميد الدبيبة”، منح الجنسية الليبية لفئات محددة أبرزها، أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب.

رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي النائب “طلال الميهوب” قال: أن “قرار الدبيبة خطير للغاية، ويهدد الأمن القومي للبلاد من الناحية الديموغرافية”، موضحاً أنه “طالب النائب العام الليبي الصديق الصور، بفتح تحيق مع رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الحميد الدبيبة، بشأن قرار منح الجنسية”.

وتأتي الانتقادات بعد أن أعلن البرلمان الليبي، الأسبوع الماضي، سحب الثقة منها، بعد نصف عام من توليها السلطة وقبل 3 أشهر من انتهاء مهامها ومن إجراء الانتخابات العامة في البلاد، في خطوة زادت من تعقيد المشهد السياسي في البلاد.

يذكر أن المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي ، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تسلمت مهامها منذ مارس/ آذار الماضي، وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تعيش ليبيا حالة من الفوضى ومن العنف الدموي والنزاعات بين قوى متنافسة في شرق البلاد وغربها، وبعد توقف القتال في صيف عام 2020 بين المعسكرين المتناحرين، تم تشكيل حكومة موحدة انتقالية بقيادة الدبيبة في مارس لقيادة المرحلة الانتقالية.

يشار إلى أن البرلمان الليبي أكد خلال الساعات القليلة الماضية، أنه من الممكن أن يتم اللجوء للعمل بالقانون الحالي لانتخاب مجلس النواب المقبل، وذلك في حال لم يتم التوافق على قانون جديد، بحسب ما قاله المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي “فتحي المريمي”.