الأربعاء 24 رمضان 1445 ﻫ - 3 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البرلمان النرويجي يتلقى تهديداً بوجود قنبلة

منذ 42 دقيقة
الشرطة النرويجية

الشرطة النرويجية

A A A
طباعة المقال

قالت الشرطة في العاصمة النرويجية “أوسلو” اليوم الأربعاء 3 نيسان/أبريل 2024، إن البرلمان تلقى تهديدا بوجود قنبلة اليوم الأربعاء وإنها عزّزت الإجراءات الأمنية حول المبنى.

وأظهر بث حي من البرلمان عبر الإنترنت أن أعضاء في المجلس واصلوا مداولاتهم.

وقال متحدث باسم الشرطة لرويترز “نحن في المكان… لتأمين البرلمان ومنع أي وقائع محتملة. ليس لدينا معلومات حتى الآن تفيد بأن هناك تهديد لأطراف ثالثة”.

وذكر متحدث باسم المجلس أن من غير الممكن حاليا دخول المبنى الذي غادره الحضور من العامة في وقت تقوم فيه الشرطة بالتحقق من الأمر.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

التضخم في منطقة اليورو يتجاوز التوقعات وينخفض إلى 2.4 % خلال مارس
التضخم في منطقة اليورو يتجاوز التوقعات وينخفض إلى 2.4% خلال نيسان
ماريا زاخاروفا
روسيا: حلف شمال الأطلسي يعود لعقلية الحرب الباردة بعد 75 عاما على تأسيسه
هجرة السوريين في البحر
قبرص تناشد الاتحاد الأوروبي مساعدتها للحد من تدفق اللاجئين السوريين عبر لبنان

الأكثر قراءة

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي
إسرائيل حسمت أمرها.. الخطط العسكرية للجبهة مع لبنان تمت المصادقة عليها!
عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس
الهولندي "فرانك هوغربيتس": حذّرتكم مما حدث في تايوان!
مبنى يهتز بسبب زلزال قوته 7.5 درجة ضرب اليابان
فيديو يحبس الأنفاس.. زلزال قوته 7.5 درجة يهز أوكيناوا جنوب اليابان