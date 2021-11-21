البرهان: الاتفاق السياسي يضع أسساً صحيحة للفترة الانتقالي

بعد التوقيع على اتفاق سياسي في القصر الئتسي اليوم الأحد، قضى بعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، شدد قائد الجيش السوداني على أن هذا الاتفاق، سيضع الأسس الصحيحة لاكمال الفترة الانتقالية بصورة توافقية.

كما أكد أن القوات المسلحة لا تريد اقصاء أحد، بل تسعى لشراكة حقيقية مع كافة الفرقاء، معتبرا أن موقف جميع الأطراف اليوم موحد لجهة وجوب الدفاع عن ثورة ديسمبر .

إلى ذلك، شدد على أن حمدوك سيظل محل ثقة القوات المسلحة في البلاد.

ولفت إلى أن القوى المسلحة ستعمل بالشراكة مع المكون المدني على استكمال المسار الديمقراطي الانتقالي من أجل الوصول إلى انتخابات حرة نزيهة.

كذلك، أوضح أن الانسداد حتم على القوات الأمنية ضرورة التوقف في مسيرة الانتقال الديمقراطي وإعادة النظر في ما تم وسيتم في المستقبل.

وأضاف “نعلم حجم التضحيات والتنازلات التي قدمت من كل الأطراف لحقن دماء الشعب السوداني”