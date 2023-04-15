البرهان: الجيش يسيطر على المطار والقصر الرئاسي

قال قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لقناة الجزيرة إن الجيش يسيطر على القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش والمطار بعد اندلاع اشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية اليوم السبت.

جاء تصريح البرهان في مكالمة هاتفية مسجلة مع الشبكة التي تتخذ من قطر مقرا لها.

ويأتي ذلك أيضا بعد مقابلة هاتفية بثتها القناة مع قائد قوات الدعم السريع الذي قال إن قواته سيطرت على القصر الرئاسي ومقر سكن قائد الجيش ومطار الخرطوم الدولي.

كانت قوات الدعم السريع شبه العسكرية قد أعلنت سيطرتها على القصر الرئاسي ومقر سكن قائد الجيش ومطار الخرطوم الدولي اليوم السبت في محاولة انقلاب على ما يبدو لكن الجيش قال إنه يتصدى لها.

وقال الجيش إن قوات الدعم السريع حاولت مهاجمة قواته في عدة مواقع بعد أن أفاد شهود بإطلاق نار كثيف في أجزاء متعددة من البلاد مما أثار مخاوف من اندلاع صراع شامل.

وقالت قوات الدعم السريع، التي يقدر محللون قوامها بنحو 100 ألف جندي، إن قواتها تعرضت للهجوم أولا من قبل الجيش.