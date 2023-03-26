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البرهان: السودان تعتزم بناء جيش لا يتدخل في السياسة

منذ 4 دقائق
قائد القوات السودانية عبد الفتاح البرهان

قائد القوات السودانية عبد الفتاح البرهان

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قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان الأحد إن بلاده تعتزم بناء جيش لا يتدخل في السياسة.

وأضاف البرهان أثناء خطاب له في العاصمة السودانية الخرطوم “نريد بناء قوات مسلحة بعيدا عن السياسة والمشاركة في أي اعمال داخلية ما لم تطلب الحكومة”.

وقال البرهان إننا “نريد أن نمكن أي سلطة مدنية قادمة من أن تكون القوات المسلحة تحت إمرتها”.

واتفقت الفصائل السياسية السودانية على تشكيل حكومة انتقالية جديدة في 11 أبريل نيسان وذلك حسبما قال خالد عمر يوسف المتحدث باسم الموقعين على التسوية السياسية في وقت سابق من هذا الشهر.

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