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البرهان يؤكد التزام الجيش السوداني بالاتفاق مع حكومة عبد الله حمدوك

8 - ديسمبر - 2021
قائد القوات السودانية عبد الفتاح البرهان

قائد القوات السودانية عبد الفتاح البرهان

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أكد قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، التزام القوات المسلحة بالاتفاق الذي أبرمته مع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، لاستكمال المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وجاءت تصريحات البرهان خلال كلمة ألقاها في اختتام تدريبات سنوية في منطقة المعاقيل بولاية نهر النيل، شمالي السودان.

وقال البرهان: “وقعنا اتفاق مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ونحن ملتزمين بهذا الاتفاق، ودعم هذه الحكومة وصولا إلى انتخابات حرة نزيهة”.

وأضاف أن هذا الاتفاق يشمل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين السودانيين، والعمل من أجل استكمال السلام في البلاد، والتحضير للانتخابات العامة التي ستعقد في 2023.

وذكر البرهان: “ستظل القوات المسلحة حارسة لتراب الوطن وستظل حارسة للتغيير الذي ضحى من أجله الشباب في ثورة ديسمبر المجيدة، مهما قال القائل وظن المرجفون”.

وتابع: “نؤكد للشعب السوداني أن طريق الثورة والتغيير الذي التزمنا به سوف نستكمله بالصورة المطلوبة، وفق ما اتفقنا عليه في أبريل 2019”.

وقال البرهان: “نحن مسؤولون أمن السودان وحمايته وأي شخص يقول غير ذلك تعال قف وسط هؤلاء الرجال ونظر كيف يعملون.

وأضاف أن الجيش السوداني دافع عن البلاد في منطقة الفشقة ودارفور وغيرها من المناطق.

وتابع: “نحن كقوات مسلحة ظللنا نقاتل وحدنا من أجل السودان، وسنظل نقاتل لوحدنا”.

وأضاف أن القوات المسلحة محتاجة لوقفة الشعب السوداني من أجل تطوريها وتنمية وتوفير البيئة الملائمة للجنود لكي يقاتلوا وهم مطمئنين.

وقال إن التدريب الحالي الذي بدأ في يناير 2021 لا يستهدف أحدا، بل هو تدريبي روتيني يقام بشكل سنوي.

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