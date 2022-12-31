البرهان يدعو إلى توحيد الجبهة الداخلية بالسودان

دعا رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بالسودان.

جاء ذلك في كلمة متلفزة للبرهان، السبت، بمناسبة الذكرى السابعة والستين لاستقلال السودان والذكرى الرابعة لثورة ديسمبر.

وقال البرهان: “علينا أن نتعاهد على نبذ الكراهية والعنف، ونتخذ من الحوار الجاد والموضوعي وسيلة لتجاوز الخلافات والصراعات، ونوحد الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالوطن”.

وأضاف “اسمحوا لي أن أحيي شهداء بلادنا الذين قدموا أنفسهم فداء لهذا الوطن على امتداد التاريخ، وأحيي الشباب بصورة خاصة وأشيد بدورهم البطولي والمحوري في إنجاح ثورتهم العظيمة”.

وتابع: “أنبه أن هناك من يتربص بهم ويحاول تدمير مستقبل بلادنا، ومن واجبنا جميع مجابهة هذا الخطر”.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني “جميعنا ندرك الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، ونقدر المعاناة ونشكر شعبنا على هذا الصبر والصمود، ونؤكد التزامنا الذي قطعناه في يوليو هذا العام بخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية تماما”.

يشار إلى أنه في الخامس من ديسمبر/كانون الاول الجاري وقع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وأحزاب وقوى سياسية سودانية اتفاقا إطاريا لبدء مرحلة انتقال سياسي جديدة في البلاد، يأمل الكثيرون في أن يؤدي إلى حل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام.