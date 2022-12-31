السبت 7 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 31 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البرهان يدعو إلى توحيد الجبهة الداخلية بالسودان

منذ ساعة واحدة
الفريق عبدالفتاح البرهان

الفريق عبدالفتاح البرهان

A A A
طباعة المقال

دعا رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بالسودان.

جاء ذلك في كلمة متلفزة للبرهان، السبت، بمناسبة الذكرى السابعة والستين لاستقلال السودان والذكرى الرابعة لثورة ديسمبر.

وقال البرهان: “علينا أن نتعاهد على نبذ الكراهية والعنف، ونتخذ من الحوار الجاد والموضوعي وسيلة لتجاوز الخلافات والصراعات، ونوحد الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالوطن”.

وأضاف “اسمحوا لي أن أحيي شهداء بلادنا الذين قدموا أنفسهم فداء لهذا الوطن على امتداد التاريخ، وأحيي الشباب بصورة خاصة وأشيد بدورهم البطولي والمحوري في إنجاح ثورتهم العظيمة”.

وتابع: “أنبه أن هناك من يتربص بهم ويحاول تدمير مستقبل بلادنا، ومن واجبنا جميع مجابهة هذا الخطر”.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني “جميعنا ندرك الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، ونقدر المعاناة ونشكر شعبنا على هذا الصبر والصمود، ونؤكد التزامنا الذي قطعناه في يوليو هذا العام بخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية تماما”.

يشار إلى أنه في الخامس من ديسمبر/كانون الاول الجاري وقع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وأحزاب وقوى سياسية سودانية اتفاقا إطاريا لبدء مرحلة انتقال سياسي جديدة في البلاد، يأمل الكثيرون في أن يؤدي إلى حل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام.

    المزيد من أخبار العالم

    جنود روس- أرشيفية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    رغم "الحوافز والامتيازات".. الروس يرفضون التجنيد والذهاب لأوكرانيا
    إنتفاضة إيران
    إيران.. مظاهرات حاشدة ومقتل محتج كردي
    مسلحون من حركة الشباب في الصومال
    حركة الشباب تختطف 9 مدنيين وسط الصومال

    الأكثر قراءة

    الفنانة شيرين عبد الوهاب برفقة فضل شاكر
    شيرين وفضل شاكر في سهرة واحدة.. لقاء واتفاق "على ديو"
    نادين الراسي وخطيبها السابق مجد دعبول
    بالصورة: أول تعليق لخطيب نادين الراسي السابق على خبر انفصالهما
    عناصر حزب الله في سوريا
    مقتل قيادي كبير في حزب الله شمال سوريا