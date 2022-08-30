البرهان يزور جنوب السودان لبحث آفاق التعاون المشترك

غادر رئيس مجلس السيادة بالسودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان اليوم الثلاثاء، إلى جوبا، في زيارة رسمية.

زيارة البرهان لجنوب السودان، حسب وكالة الأنباء الرسمية “سونا”، هدفها المشاركة في تخريج القوات المشتركة المدمجة؛ والتي نصت عليها اتفاقية السلام الموقعة بالخرطوم.

وسيجري رئيس مجلس السيادة، خلال الزيارة، مباحثات مع الرئيس الجنوب سوداني، سلفاكير ميارديت، تتعلق بمسار العلاقات الثنائية، وسبل دفع آفاق التعاون المشترك، وفق الوكالة.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، وقعت حكومة جنوب السودان، اتفاق سلام مع منشقين عن المعارضة بقيادة الجنرال سايمون قاتويج، بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وتم التوقيع بعد مفاوضات استمرت قرابة الأسبوعين، من مستشار رئيس جنوب السودان، للشؤون الأمنية، توت قلواك مانمي، فيما وقع عن المعارضة المنشقة زعيمها الجنرال سايمون قاتويج.

ونصت بنود الاتفاق على توحيد ودمج قوات المجموعة المنشقة في الجيش الحكومي الموحد، واستيعاب قياداتها العسكرية في المؤسسة العسكرية، إلى جانب وقف إطلاق النار وتحديد مراكز تجميع القوات في إقليم أعالي النيل.

وتم التوصل لوثيقة الاتفاق بعد أن دخلت المجموعة المنشقة عن مشار في معارك عنيفة مع فصيل المعارضة الذي يتزعمه ريك مشار نائب الرئيس، بمنطقة مقينص الواقعة على الحدود السودانية، أسفرت عن مقتل أعداد كبيرة من الطرفين، كما أدت لتشريد أعداد كبيرة من المواطنين إلى داخل الأراضي السودانية.

وكان الجنرال سايمون قاتويج، رئيس أركان قوات المعارضة السابق، أعلن مع مجموعة من القيادات العسكرية في أغسطس/ آب من العام الماضي، عن عزلها لرئيس الحركة ريك مشار وتنصيب سايمون قاتويج بديلا عنه في قيادة الحركة، كما أكدت التزامها باتفاق السلام المنشط، مطالبة الحكومة والإقليم بالاعتراف بها وتسليمها كافة مقاعد المعارضة المسلحة في السلطة.