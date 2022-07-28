البرهان يعتزم تشكيل حكومة تصريف أعمال جديدة الشهر المقبل

يعتزم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تشكيل حكومة تصريف أعمال في آب/ أغسطس المقبل، وفق ما كشفت وسائل إعلام محلية في السودان.

وقالت صحيفة ”الانتباهة“ الصادرة، الخميس، إن البرهان بصدد اتخاذ قرارات مفصلية في الأسبوع الثاني من آب/ أغسطس المقبل، في حال عدم توصل القوى السياسية لاتفاق ينهي الأزمة بالبلاد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن قرارات البرهان المرتقبة تتمثّل في تشكيل حكومة تصريف أعمال جديدة؛ فضلا عن إعلان مبكر للاستعداد للانتخابات وفقا للمدة المحدّدة مسبقًا.

وتابعت ”هذه القرارات متوقّعة وفق معلومات مؤكّدة، ولكن كلّ السيناريوهات مفتوحة أمام قائد الجيش“.

وأوضحت أن القرارات قد تأتي نتيجة لانتهاء المهلة التي منحها البرهان للقوى السياسية من أجلّ التوافق لتسليمها السلطة.

وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قال في 4 تموز/ يوليو الجاري، إن القوات المسلحة قررت عدم المشاركة في المفاوضات الجارية حاليا التي تسهلها الآلية الثلاثية، وذلك لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة.

وأضاف البرهان أنه ”بعد تشكيل الحكومة التنفيذية، سيُحل مجلس السيادة، ويُشكل مجلس أعلى للقوات المسلحة، يتولى القيادة العليا للقوات النظامية، ويكون مسؤولا عن مهام الأمن والدفاع وما يتعلق بها من مسؤوليات بالاتفاق مع الحكومة“.

وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، في يناير/كانون الثاني الماضي، قرارا بتكليف 15 وزيرا في حكومة تصريف أعمال جديدة، وذلك وفق بيان رسمي.

ولم تنجح أطراف النزاع في السودان في الاتفاق على تشكيل حكومة لقرابة 9 أشهر، منذ إجراءات 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التي أعلن خلالها البرهان حل الحكومة، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وعطلت قرارات البرهان مسار المرحلة الانتقالية في البلاد التي تم الاتفاق عليها بين العسكريين والقوى المدنية، في أغسطس/ آب 2019، وذلك بعد أشهر من إسقاط حكم الرئيس عمر البشير، في نيسان/ أبريل من العام نفسه.

ويشهد السودان منذ إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إجراءات استثنائية، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني.