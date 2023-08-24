الخميس 8 صفر 1445 ﻫ - 24 أغسطس 2023 |
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تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

منذ 39 دقيقة
انخفاض ملحوظ في طلبات إعانات البطالة في أميركا

انخفاض ملحوظ في طلبات إعانات البطالة في أميركا

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تراجع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي مع استمرار شح سوق العمالة رغم رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وقالت وزارة العمل، اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار عشرة آلاف إلى 230 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس/آب.

وتم تعديل بيانات الأسبوع السابق بزيادة ألف طلب عما ورد سابقا.

وكانت “رويترز” قد استطلعت على بعض آراء اقتصاديين توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 240 ألفا في أحدث أسبوع.

    المصدر :
  • رويترز

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