البعثة الأممية بالسودان تحذر.. الجمود السياسي يهدد بعدم الاستقرار

أعلنت بعثة الأمم المتحدة بالسودان، السبت، أن البلد يشهد جمودًا سياسيًا، مهددا بالانحدار لمزيد من عدم الاستقرار.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة بالسودان في بيان، إلى أن وضع حقوق الإنسان بالبلاد آخذ في التدهور رغم سلمية الاحتجاجات.

وشددت البعثة على التزامها بدعم حكومة قيادتها مدنية كهدف نهائي، وشددت على ضرورة الوقف الفوري للاستخدام المفرط للقوة ومحاسبة المسؤولين عنه.

ونوهت إلى أن الاقتصاد السوداني يتجه نحو الأسوأ، وأن إنجازات حكومة عبدالله حمدوك معرضة لخطر شديد.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية “نقابية”، أعلنت أمس الجمعة، تسجيل 147 حالة إصابة وسط المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد الخميس الماضي.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي أن 14 حالة إصابة كانت بالرصاص الحي، بينها 4 حالات غير مستقرة وتخضع للعلاج في العناية المركزة.

وتابعت “كما استدعت حالات تدخلا جراحيا”، لافتة إلى تسجيل 9 إصابات في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع.

ويوم الخميس 13 يناير/كانون الثاني الجاري، شهدت العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى مظاهرات حاشدة تطالب بتسليم البلاد إلى سلطة مدنية ديمقراطية، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المحتجين.