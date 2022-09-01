البعثة الأممية عازمة على الوصول لمحطة زابوريجيا رغم التأخيرات

قال متحدث لرويترز إن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا النووية، الخاضعة لسيطرة روسيا، تنتظر عند نقطة تفتيش أوكرانية، بعدما تجدد القصف حول المحطة اليوم الخميس، وشدد على أن البعثة عازمة على الوصول للمحطة اليوم.

وأكدت شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية إنرجو أتوم أن قافلة الوكالة موجودة عند نقطة تفتيش أوكرانية تبعد حوالي 20 كيلومترا من خط المواجهة، وفي انتظار تحسن الوضع الأمني قرب المحطة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، إن القوات الأوكرانية حاولت السيطرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية بجنوب أوكرانيا و”اتُخذت تدابير” للقضاء على القوات المعادية تتضمن استخدام الطيران العسكري.

وقالت الوزارة في بيان إن ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا عبروا نهر دنيبرو الذي يفصل الأراضي الخاضعة لسيطرة كل جانب الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت جرينتش).

ووصف البيان العملية بأنها “استفزاز” بهدف عرقلة زيارة مقررة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمحطة النووية.

كما اتهمت الوزارة أوكرانيا بقصف كل من موقع استقبال وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومحطة زابوريجيا نفسها.