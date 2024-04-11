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البعثة الأممية لتقصي الحقائق: الشعب السوداني تحمّل ما يكفي

منذ ساعتين
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قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان: “إن الشعب السوداني سئم النزاع المدمر مع دخول الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع عامها الثاني”، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

وشددت البعثة الأممية على ضرورة التزام طرفي النزاع وقفاً فورياً لإطلاق النار وإنهاء الهجمات على المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وقال رئيس البعثة المستقلة محمد شاندي عثمان: “حان الوقت لتتوقف هذه الحرب المدمّرة”، وفق بيان للبعثة نشرت نسخة منه بالعربية.

وأضاف: “لقد تحمل الشعب السوداني ما يكفي، ولا بدّ على الأطراف المتحاربة إيجاد طريق للسلام واحترام حقوق الإنسان”.

واندلع القتال في السودان في 15 أبريل من العام الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، وأدى الصراع إلى مقتل الآلاف وتسبب في كارثة إنسانية.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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