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البنتاغون: أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية تبحث التهديد النووي من كوريا الشمالية

منذ 22 دقيقة
أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية

أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” في بيان إن اجتماعا ضم مسؤولين عسكريين من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في سول الأحد.

وأضافت الوزارة أن المسؤولين قيموا خلال اجتماعهم “التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من كوريا الشمالية”.

وفي وقت سابق قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان الأحد إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد إعادة العلاقات العسكرية مع الصين، وذلك قبل أيام من اجتماع مقرر بين رئيسي البلدين.

وسيلتقي بايدن يوم الأربعاء مع نظيره الصيني شي جين بينغ للمرة الأولى منذ عام خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في سان فرانسيسكو.

وسيكون هذا ثاني اجتماع يعقده الرئيسان وجها لوجه منذ أن تولى بايدن منصبه في يناير\كانون الثاني 2021.

    المصدر :
  • رويترز

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