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البنتاغون: أميركا لا تخطط للانسحاب من العراق

منذ 40 دقيقة
البنتاغون

البنتاغون

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الاثنين إنها لا تخطط حاليا لسحب قواتها البالغ عددها نحو 2500 جندي من العراق.

يأتي هذا على الرغم من إعلان بغداد الأسبوع الماضي أنها بدأت عملية تهدف إلى إنهاء مهمة التحالف العسكري الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد.

وقال الميجر جنرال بالقوات الجوية باتريك رايدر في إفادة صحفية “في الوقت الحالي ليس لدي علم بأي خطط (للتخطيط للانسحاب). نواصل التركيز بشدة على مهمة هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية”.

وأضاف أن القوات الأمريكية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة هناك.

وقال رايدر إنه ليس لديه علم أيضا بأي إخطار من بغداد لوزارة الدفاع حول قرار بسحب القوات الأمريكية، وأحال الصحفيين إلى وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص أي مناقشات دبلوماسية حول الموضوع.

    المصدر :
  • رويترز

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