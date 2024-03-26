البنتاغون: أميركا لم تنفذ ضربات جوية في سوريا الليلة الماضية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الثلاثاء 26\3\2024، إن الولايات المتحدة لم تنفذ ضربات جوية في سوريا الليلة الماضية، نافيا تقارير إعلامية رسمية سورية وإيرانية أفادت بأن قوات أمريكية قصفت شرق سوريا فجرا.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ للصحفيين في واشنطن “لم نشن ضربات جوية على سوريا الليلة الماضية”.

فيما قالت وسائل إعلام رسمية سورية وإيرانية إن قوات أمريكية قصفت شرق سوريا فجرا مما أدى إلى مقتل سبعة جنود، أحدهم عضو في الحرس الثوري الإيراني، ومدني واحد.

وأضافت وسائل الإعلام السورية أن ما لا يقل عن 19 جنديا و13 مدنيا أصيبوا في الضربات التي استهدفت مناطق سكنية ومواقع عسكرية في محافظة دير الزور، وأضافت أن أضرارا كبيرة لحقت بالممتلكات العامة والخاصة.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن مستشارا بالحرس الثوري الإيراني قتل في الغارات الجوية الأمريكية على شرق سوريا، دون أن تكشف عن رتبته.

وتقول إيران إن ضباطها يقومون بدور استشاري في سوريا بناء على دعوة من دمشق لمساعدة الرئيس بشار الأسد في الحرب السورية.

وقالت مصادر لرويترز في فبراير\شباط إن الحرس الثوري قلص انتشار كبار ضباطه في سوريا بعد عدد من الضربات الإسرائيلية القاتلة، وسيعتمد بشكل أكبر على الفصائل الشيعية المتحالفة معه للحفاظ على نفوذه هناك.