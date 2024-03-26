الثلاثاء 16 رمضان 1445 ﻫ - 26 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البنتاغون: أميركا لم تنفذ ضربات جوية في سوريا الليلة الماضية

منذ 43 دقيقة
البنتاغون

البنتاغون

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الثلاثاء 26\3\2024، إن الولايات المتحدة لم تنفذ ضربات جوية في سوريا الليلة الماضية، نافيا تقارير إعلامية رسمية سورية وإيرانية أفادت بأن قوات أمريكية قصفت شرق سوريا فجرا.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ للصحفيين في واشنطن “لم نشن ضربات جوية على سوريا الليلة الماضية”.

فيما قالت وسائل إعلام رسمية سورية وإيرانية إن قوات أمريكية قصفت شرق سوريا فجرا مما أدى إلى مقتل سبعة جنود، أحدهم عضو في الحرس الثوري الإيراني، ومدني واحد.

وأضافت وسائل الإعلام السورية أن ما لا يقل عن 19 جنديا و13 مدنيا أصيبوا في الضربات التي استهدفت مناطق سكنية ومواقع عسكرية في محافظة دير الزور، وأضافت أن أضرارا كبيرة لحقت بالممتلكات العامة والخاصة.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن مستشارا بالحرس الثوري الإيراني قتل في الغارات الجوية الأمريكية على شرق سوريا، دون أن تكشف عن رتبته.

وتقول إيران إن ضباطها يقومون بدور استشاري في سوريا بناء على دعوة من دمشق لمساعدة الرئيس بشار الأسد في الحرب السورية.

وقالت مصادر لرويترز في فبراير\شباط إن الحرس الثوري قلص انتشار كبار ضباطه في سوريا بعد عدد من الضربات الإسرائيلية القاتلة، وسيعتمد بشكل أكبر على الفصائل الشيعية المتحالفة معه للحفاظ على نفوذه هناك.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
غزة تحت النار
هنية: قرار مجلس الأمن يظهر "العزلة السياسية غير المسبوقة" لإسرائيل
نائب القائد العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مروان عيسى
غزة تحت النار
متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قمنا بتصفية القيادي في حماس مروان عيسى
اليمن
أمبري البريطانية: عدة انفجارات بمحيط جزيرة زقر في اليمن

الأكثر قراءة

رسم توضيحي للعاصفة المغناطيسية
عاصفة مغناطيسية شديدة خلال ساعات.. إلى أي مدى ستؤثر على الأرض!؟
مروان البرغوثي
غزة تحت النار
إضافة لواشنطن والاحتلال السلطة الفلسطينية تعارض الإفراج عن الأسير مروان البرغوثي
جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
99% من واردات الأسلحة لإسرائيل من هاتين الدولتين.. صحيفة إسرائيلية تكشف!