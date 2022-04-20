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البنتاغون: أوكرانيا تسلّمت قطع غيار لسلاحها الجوي وليس مقاتلات كاملة

20 - أبريل - 2022
الناطق باسم البنتاغون جون كيربي

الناطق باسم البنتاغون جون كيربي

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قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، اليوم الأربعاء، أنّ أوكرانيا تسلّمت قطع غيار لسلاحها الجوي وليس مقاتلات كاملة كما كان قد أعلن خطأ الثلاثاء.

وقال كيربي: “لقد ظننت أنّ العرض الذي قدّمته دولة أخرى في المنطقة لتزويد أوكرانيا طائرات كاملة.. وُضع حيزّ التنفيذ، لكنّ الحال ليست كذلك”.

وأضاف الناطق باسم البنتاغون: “آسف لهذا الخطأ”.

وطلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش‭‭ ‬‬من كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشكل منفصل استقباله لمناقشة سبل وقف الحرب وإحلال السلام بعد غزو موسكو لجارتها.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن رسالتين منفصلتين سُلمتا للبعثتين الدائمتين الروسية والأوكرانية بعد ظهر أمس الثلاثاء تطلب من بوتين استقبال جوتيريش في موسكو ومن زيلينسكي استقباله في كييف.

وأضاف دوجاريك في بيان: “قال الأمين العام، في هذا الوقت الذي يشهد مخاطر كبيرة وتداعيات خطيرة، إنه يود مناقشة الخطوات العاجلة لإحلال السلام في أوكرانيا ومستقبل التعددية على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

ودعا جوتيريش أمس الثلاثاء إلى وقف القتال لأربعة أيام في أوكرانيا بمناسبة عيد القيامة للطائفة الأرثوذكسية من أجل السماح بممرات آمنة للمدنيين لمغادرة مناطق الصراع وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة بشدة.

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