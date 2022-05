البنتاغون: احتمال نشوب حرب بين القوى الكبرى تترايد

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الثلاثاء، إن احتمالات نشوب صراع دولي كبير بين القوى العظمى “آخذة في الازدياد وليس التناقص”، مبرراً بذلك مطالبته بزيادة ميزانية وزارته “البنتاغون”.

وأوضح أوستن خلال جلسة لإقرار ميزانية وزارة الدفاع لعام 2023 أمام اللجنة الفرعية للدفاع التابعة للجنة التخصيصات المالية التابعة لمجلس الشيوخ، أن وزارته تركز على 3 أولويات رئيسية: “الدفاع عن أمتنا، ورعاية شعبنا، والنجاح من خلال العمل الجماعي”.

وذكر أن الولايات المتحدة تواجه “قوتين عالميتين هما الصين وروسيا، إذ لكل منهما قدرات عسكرية كبيرة، وكلاهما يعتزم تغيير النظام الحالي القائم على القواعد بشكل جذري”.

.@SecDef: With help from Congress, the U.S. has been able to deliver security assistance to Ukraine with unprecedented speed and resolve, and that has made a huge difference on the ground. President Zelenskyy made that clear when I met him in Kyiv. pic.twitter.com/a7G3iaAopG

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) May 3, 2022