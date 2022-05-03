البنتاغون: احتمال نشوب حرب بين القوى الكبرى تترايد

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الثلاثاء، إن احتمالات نشوب صراع دولي كبير بين القوى العظمى “آخذة في الازدياد وليس التناقص”، مبرراً بذلك مطالبته بزيادة ميزانية وزارته “البنتاغون”.

وأوضح أوستن خلال جلسة لإقرار ميزانية وزارة الدفاع لعام 2023 أمام اللجنة الفرعية للدفاع التابعة للجنة التخصيصات المالية التابعة لمجلس الشيوخ، أن وزارته تركز على 3 أولويات رئيسية: “الدفاع عن أمتنا، ورعاية شعبنا، والنجاح من خلال العمل الجماعي”.

وذكر أن الولايات المتحدة تواجه “قوتين عالميتين هما الصين وروسيا، إذ لكل منهما قدرات عسكرية كبيرة، وكلاهما يعتزم تغيير النظام الحالي القائم على القواعد بشكل جذري”.

.@SecDef: With help from Congress, the U.S. has been able to deliver security assistance to Ukraine with unprecedented speed and resolve, and that has made a huge difference on the ground. President Zelenskyy made that clear when I met him in Kyiv. pic.twitter.com/a7G3iaAopG — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) May 3, 2022

وأضاف وزير الدفاع الأميركي: “فخور بأن ميزانيتنا تطلب أكثر من 130 مليار دولار في مجال الأبحاث والتطوير والاختبار والتقييم، وهو أكبر طلب بحث وتطوير قدمه هذا القسم على الإطلاق، وهذا يشمل مليار دولار للذكاء الاصطناعي، و250 مليون دولار لخدمات الجيل الخامس، وحوالي 28 مليار دولار للقدرات الفضائية و11 مليار دولار لتعزيز الأمن السيبراني”.

وأضاف: “لا يزال تحدي السرعة، الذي تواجهه وزارة الدفاع، هو مواجهة العدوان والبلطجة من الصين، وفي الوقت نفسه يجب أن نكون مستعدين للتهديدات التي لا تؤثر على الحدود، مثل الأوبئة وتغير المناخ. يجب أن نتصدى للتهديدات المستمرة التي تشكلها كوريا الشمالية وإيران والجماعات الإرهابية العالمية”.

.@SecDef: Our pacing challenge remains countering aggression and bullying from China. […] In keeping with our new National Defense Strategy, we're going to enhance our force posture, infrastructure, presence, & readiness in the Indo-Pacific, including missile defense of Guam. pic.twitter.com/8efy9qQif4 — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) May 3, 2022

مساعدات أميركية لأوكرانيا

وشدد وزير الدفاع الأميركي على أن المساعدات الأمنية التي قدمتها بلاده لأوكرانيا، أحدثت “فارقاً كبيراً” على الأرض.

ونقلت وزارة الدفاع الأميركية على حسابها في تويتر، عن أوستن قوله إن “الولايات المتحدة قدمت هذا الدعم بسرعة وتصميم غير مسبوقين بمساعدة الكونجرس، وذلك رداً على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير الماضي”.

وأضاف أن “الدول التي لديها نوايا طيبة تكثف جهودها لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها بشكل أفضل”.

وتابع: “تتغير الحرب في أوكرانيا، وستكون الأسابيع المقبلة حاسمة، وهدفنا هو مساعدة الأوكرانيين على الحصول على القدرات التي هم في أمس الحاجة إليها الآن في دونباس والجنوب”.

الحرب تتغير

من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، أمام اللجنة الفرعية للدفاع التابعة للجنة التخصيصات المالية التابعة لمجلس الشيوخ، إن ما يحدث في أوكرانيا أو الموصل (العراق) أو سوريا، يظهر حدوث “تغيير جوهري في طابع الحرب، سيقود إلى المستقبل”.

وأوضح ميلي أن من أبرز ملامح هذا التغيير “القتال في المدن عالية الكثافة، واستخدام الذخائر الدقيقة في كل مكان، والطائرات بدون طيار والمركبات الجوية غير المأهولة، والاستخدام الفعال للغاية لأنظمة الدفاع الجوي”.

وتوقع أن تنتهي الحرب في كييف بالحفاظ على تماسك الناتو، والتأكد من أن أوكرانيا في نهاية المطاف ستنتهي كدولة حرة ذات سيادة مع سلامة أراضيها.

ونفى رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة وجود تحركات بين الناتو وروسيا، لكنه أكد أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الشعب الأوكراني بما يحتاجه للدفاع عن نفسه.

واعتبر أن من أهم أسباب تباطؤ الحرب الروسية في أوكرانيا أن “الأوكرانيين يمارسون مجموعة من التكتيكات اللامركزية، بينما يمارس الروس توجيهاً من أعلى إلى أسفل، وهو ثقيل للغاية في مجموعة أوامر طبيعية قادمة من القمة”.

وفي وقت سابق الشهر الماضي، نقلت شبكة “سي إن إن” الأميركية عن مسؤولين بالبنتاجون قولهم إن الجيش الأميركي “يراقب” باستمرار الترسانة النووية الروسية، وتتم إحاطة وزير الدفاع مرتين أو 3 مرات في الأسبوع بأي تحركات روسية محتملة.

وأفادت الشبكة الإخبارية الأميركية بأن الولايات المتحدة لم تر أي مؤشر على أن روسيا اتخذت أي خطوات لإعداد أسلحة نووية لاستخدامها خلال الحرب الجارية.