البنتاغون: اعتراض صواريخ ومسيّرات أُطلقت من اليمن.. "قد تكون موجّهة نحو إسرائيل"

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الخميس، أنّ سفينة حربية أميركية أسقطت ثلاثة صواريخ وطائرات مسيرة عدة في شمال البحر الأحمر أطلقها الحوثيون من اليمن، مضيفة أنّها ربما كانت متجهة نحو أهداف في إسرائيل.

وقال متحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر في مؤتمر صحافي: “لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين ما الذي كانت تستهدفه هذه الصواريخ والطائرات المسيرة، لكنها انطلقت من اليمن، متجهة شمالًا على امتداد البحر الأحمر، ربما نحو أهداف في إسرائيل”.

وأكد رايدر أنّه سيقوم بالإجراءات اللازمة من أجل حماية القوات الأميركية، ومن ذلك تعزيز انتشار الطائرات المقاتلة في المنطقة لتوفير قدرات إضافية.

وأضاف رايدر أن القوات الأميركية تصدت لثلاث مسيرات استهدفت قوات التحالف في قاعدة عين الأسد غربي العراق، كما تم استهداف قاعدة أميركية في سوريا بمسيّرة تم تدميرها ما أدى إلى وقوع إصابات طفيفة في صفوف قوات التحالف.

وتابع المتحدث: “سنظل يقظين تجاه أي تهديدات محتملة أخرى”، مشددًا “لدينا القدرة على الدفاع عن مصالحنا في المنطقة وردع أي تصعيد إقليمي أو توسع للصراع الذي بدأته حماس”.

وأوضح “سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية قواتنا بعد الهجمات على جنود أميركيين في العراق وسوريا”، وقال المتحدث إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن شدد على أهمية حماية المدنيين الأبرياء سواء الفلسطينيين أو الإسرائيليين.

وأكد رايدر أن الشحنات الأولى من المساعدات العسكرية بدأت تصل إسرائيل الأسبوع الماضي وما زالت تصل بشكل شبه يومي، موضحا أنها تشمل ذخائر وقنابل ومعدات أساسية أخرى، كما ستشمل المزيد من صواريخ القبة الحديدية “حتى تحصل إسرائيل على القدرات اللازمة للحفاظ على دفاعاتها”.

وأشار البنتاغون إلى أن “المعلومات المتوفرة لدينا لا تظهر أن لإيران علاقة مباشرة بهجمات حماس الأخيرة”.