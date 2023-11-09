البنتاغون: الحوثيون حاولوا استعادة الطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطوها

أشارت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الخميس، إلى أن الحوثيين في اليمن حاولوا استعادة طائرة أمريكية مسيرة أسقطوها في البحر الأحمر، لكن من غير المرجح أن يستعيدوا أي شيء له أهمية.

وذكرت جماعة الحوثي أمس الأربعاء، أن الجماعة أسقطت الطائرة المسيرة وهي من طراز إم.كيو-9 قبالة سواحل اليمن.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينج للصحفيين “نعلم أن هناك محاولة من جانب الحوثيين لاستعادة الطائرة إم.كيو-9، لكن من غير المرجح أن يتمكنوا من استعادة أي شيء له أهمية”.

وأضافت سينج أن الولايات المتحدة لا تسعى حاليا لاستعادة الطائرة المسيرة.

وأسقط الحوثيون طائرات أمريكية مسيرة في الماضي، لكن هذا الحادث يأتي في وقت يشهد توترا كبيرا في المنطقة خلال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.