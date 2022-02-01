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البنتاغون: خطر إيران يتزايد في المنطقة ونعمل على مواجهته

1 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 2 - فبراير - 2022 12:46 صباحًا
البنتاغون

البنتاغون

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اكّدت وزارة الدفاع الأميركية أن خطر ايران يتزايد في المنطقة وان واشنطن تعمل على زيادة التعاون مع شركائها لمواجهته.

وفي تصريحات للعربية، اشارت البنتاغون الى ان “مناوراتنا البحرية الجارية في الخليج العربي لا تأتي من عدم”. وقال السيناتور الجمهوري جون كورنين للعربية ان ايران تسلّح وكلاءها الحوثيين لتهديد استقرار المنطقة.

في سياق متصل شدّد السيناتور تيد كروز في حديث للعربية على ان الحوثيين ارهابيون ويجب التصدّي لهم معتبرًا أنّ اكبر أخطاء واشنطن كان شطب الحوثيين من قائمة الارهاب.

أما بما يخصّ النزاع الروسي-الاوكراني، فقد لفتت الوزارة الى ان روسيا جاهزة لغزو اوكرانيا في اي وقت لافتة الى “اننا نتابع عن كثب الحشود الروسية على الحدود الأوكرانية ونعتقد انهم جاهزون للغزو”.

وكانت الخارجية الاميركية قد كشفت في وقت سابق ان هناك مجالات لتقريب وجهات النظر مع موسكو وانّ شكل وتوقيت المحادثات مع روسيا مرهون برد موسكو.

كما افادت العربية في هذا السياق بان اتصالا بين رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الروسي بوتين قد رُتّب بعد تأجيله لمرات. وقد رأى جونسون أن روسيا تحاول رسم خريطة جديدة لأوروبا.

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