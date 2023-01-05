البنتاغون: دعوة بوتين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا "مريبة"

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” (الخميس 5-1-2023) إن العالم يشعر بالارتياب البالغ إزاء دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون البريجادير جنرال باتريك رايدر للصحفيين “أعتقد أن ثمة قدرا كبيرا من الارتياب هنا في الولايات المتحدة وحول العالم في الوقت الراهن، بالنظر لسجل روسيا الطويل في الدعاية والتضليل والهجمات الغاشمة على المدن والمدنيين الأوكرانيين”.

وأضاف “تركيزنا سيظل منصبا على دعم أوكرانيا”.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، ردا على سؤال عن اقتراح موسكو بشأن الهدنة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يحاول تنفس الصعداء” بوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد امر في وقت سابق اليوم الحميس بوقفٍ لإطلاق النار في أوكرانيا لمدة 36 ساعة مع احتفال المسيحيين الأرثوذكس بعيد الميلاد، بعد مناشدة من رأس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وهي خطوة سبق أن رفضتها أوكرانيا ووصفتها بأنها فخ.

وجاء في الأمر الصادر عن بوتين “بالنظر لدعوة قداسة البطريرك كيريل، وجهتُ وزير دفاع روسيا الاتحادية لوقف إطلاق النار على طول خطوط التماس في أوكرانيا من الساعة 1200 يوم السادس من يناير 2023 إلى الساعة 2400 من السابع من يناير 2023”.

وأضاف بوتين “وانطلاقا من حقيقة أن عددا كبيرا من معتنقي المذهب الأرثوذكسي يعيشون في مناطق القتال، فإننا ندعو الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف لإطلاق النار والسماح لهم بحضور الصلوات في ليلة عيد الميلاد، وكذلك في يوم عيد الميلاد”.