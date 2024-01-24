البنتاغون: دمرنا أكثر من 25 موقعاً لإطلاق الصواريخ تابعاً للحوثيين في اليمن

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس الثلاثاء 23 كانون الثاني/يناير، إن الولايات المتحدة دمرت أكثر من 25 موقعاً لإطلاق الصواريخ تابعاً للحوثيين، وأكثر من 20 صاروخاً في اليمن، منذ أن بدأت ضرباتها في البلاد هذا الشهر، وفق رويترز.

وكان أعلن الجيش الأميركي في بيان أنه نفذ ضربتين أخريين في اليمن، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، ودمَّر صاروخين مضادين للسفن أطلقهما الحوثيون كانا موجهين نحو البحر الأحمر وكانا يستعدان للانطلاق.

الضربتان الأميركيتان اللتان وقعتا في حوالى الساعة 23:30 بتوقيت غرينتش، هما الأحدث ضد الجماعة المتحالفة مع إيران بسبب استهدافها لحركة الشحن في البحر الأحمر، وجاءت في أعقاب جولة أكبر من الضربات في اليوم السابق.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” اليوم الأربعاء عن مسؤولين أميركيين القول إن الولايات المتحدة طلبت من الصين حث طهران على كبح جماح الحوثيين الذين يهاجمون السفن التجارية في البحر الأحمر، لكنها لم تتلق أي مؤشر يذكر على المساعدة من بكين. وذكر التقرير أن الولايات المتحدة أثارت الأمر مراراً مع كبار مسؤولين صينيين في الأشهر الثلاثة الماضية.

من جهتها، قالت بريطانيا في بيان مشترك، أمس الثلاثاء، إن 24 دولة، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا، نفذت مزيداً من الضربات، الإثنين، على ثمانية أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وجاء في بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني “رداً على هجمات الحوثيين غير القانونية والمتهورة المستمرة ضد السفن التي تعبر البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة، قامت القوات المسلحة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا ونيوزيلندا، بشن ضربات إضافية ضد ثمانية أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.

وأضاف “هذه الضربات تهدف إلى تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على مواصلة هجماتهم على التجارة العالمية والبحارة الأبرياء من جميع أنحاء العالم مع تجنب التصعيد”.

يذكر أنه منذ 19 نوفمبر الفائت، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، شن الحوثيون عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن شحن في البحر الأحمر.

المصدر: رويترز + وكالات