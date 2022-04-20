البنتاغون: روسيا أخطرت أمريكا قبل اختبار "روتيني" لصاروخ عابر للقارات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الأربعاء إن روسيا أخطرت الولايات المتحدة بالشكل المناسب قبل إجراءها تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، مضيفة أنها ترى الاختبار روتينيا ولا يشكل تهديدا للولايات المتحدة.

وأعلنت روسيا في وقت سابق من اليوم أنها أجرت اختبارا لصاروخ سارمات الباليستي الجديد العابر للقارات، وهو نسخة جديدة في ترسانتها النووية قال الرئيس فلاديمير بوتين إنها ستجعل أعداء موسكو يفكرون في الأمر.

وأظهر التلفزيون لقطات لبوتين وهو يستمع لإفادات من الجيش بشأن إطلاق الصاروخ من بليسيتسك في شمال غرب البلاد ليضرب أهدافا في شبه جزيرة كامشاتكا في أقصى الشرق.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، يوم الأربعاء بأن “الإطلاق الأول لصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز “سارمات” تم في إطار “اختبارات حكومية”.

وتم تأكيد خصائص التصميم في جميع مراحل مسار الصاروخ، وقالت الوزارة إن رؤوسا حربية للتدريب وصلت إلى “منطقة معينة” في إقليم “كامتشاتكا”.

من جهته هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش الروسي على الاختبار الناجح لصاروخ سارمات الباليستي العابر للقارات، وأشار إلى”أنه لا يوجد له نظير في العالم”.

وقال بوتين: “هذا حدث عظيم ومهم في تطوير أنظمة أسلحة واعدة للجيش الروسي، ويتمتع النظام الجديد بأعلى خصائص الأداء وقادر على التغلب جميع أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ الحديثة”.