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البنتاغون: روسيا أخطرت أميركا بخطط لإجراء تدريبات نووية

منذ ساعتين
مقر البنتاغون (أرشيفية من رويترز)

مقر البنتاغون (أرشيفية من رويترز)

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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الثلاثاء 25\10\2022 أن روسيا أبلغت الولايات المتحدة بخططها لإجراء تدريبات لقواتها النووية.

وامتنعت عن تقديم مزيد من التفاصيل حول التدريبات التي من المتوقع أن تتضمن تجارب إطلاق صواريخ باليستية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون البريجادير جنرال باتريك رايدر في إفادة صحفية “تم إخطار الولايات المتحدة، وكما أوضحنا من قبل، فإن هذه مناورة روتينية سنوية تجريها روسيا، لذلك في هذا الصدد، فإن روسيا تمتثل لالتزاماتها المتعلقة بالحد من التسلح وبالشفافية، بتقديمها هذه الإخطارات”.

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