البنتاغون: على ما يبدو إسرائيل تقف وراء هجوم أصفهان

أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، الأحد، أن واشنطن لم تشارك بأي عملية عسكرية في إيران، مشيراً إلى أن إسرائيل تقف على ما يبدو وراء هجوم بطائرات مسيرة على مصنع عسكري في أصفهان.

وقال البريجادير جنرال باتريك رايدر، إنه لم تشارك أي قوات عسكرية أميركية في ضربات بإيران. كما أنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وهز انفجار قوي مصنعا عسكريا قرب مدينة إصفهان بوسط إيران الليلة الماضية فيما وصفته طهران، الأحد، بأنه هجوم بطائرات مسيرة من مهاجمين غير معروفين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الانفجار الذي وقع وسط تصاعد للتوتر مع الغرب بسبب ملف إيران النووي وتزويدها لروسيا بالأسلحة في حربها مع أوكرانيا، إضافة إلى قمع مظاهرات مناهضة للحكومة مستمرة منذ أشهر.

وقال وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان إن الهجوم “الجبان” كان يستهدف إثارة “حالة من عدم الأمن” في إيران.

وقالت وزارة الدفاع الإيرانية إن الانفجار لم يتسبب سوى في أضرار مادية محدودة دون سقوط قتلى أو مصابين.

ولم يتسن بشكل مستقل التأكد بعد من مدى الضرر الذي نجم عن الانفجار.