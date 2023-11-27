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البنتاغون: على ما يبدو قراصنة صوماليون وراء محاولة الاستيلاء على ناقلة نفط

منذ 12 دقيقة
البنتاغون

البنتاغون

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الاثنين إن محاولة اختطاف سفينة تجارية في خليج عدن أمس الأحد 26\11\2023 نفذها على ما يبدو قراصنة صوماليون وليس الحوثيين اليمنيين.

وقال البريجادير جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون “مستمرون في التقييم لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن هؤلاء الأفراد الخمسة صوماليون”.

وأضاف رايدر “من الواضح أن الواقعة مرتبطة بالقرصنة”.

استجابت سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية لنداء استغاثة أمس الأحد 26\11\2023 من الناقلة التجارية سنترال بارك التي استولى عليها مسلحون. وقال الجيش الأمريكي إن المهاجمين تم نقلهم على السفينة الحربية الأمريكية ماسون وإن سنترال بارك وطاقمها بخير.

    المصدر :
  • رويترز

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