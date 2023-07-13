البنتاغون: قوات فاغنر ليست لها مشاركة ذات أهمية في أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) (الخميس 13-7-2023) إن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة لا تشارك في عمليات عسكرية في أوكرانيا بأي قدر من الأهمية، وذلك بعد أكثر من أسبوعين من قيام المجموعة بتمرد مسلح قصير الأمد في روسيا.

وقال البريجادير جنرال باتريك رايدر، المتحدث باسم البنتاغون “في هذه المرحلة، لا نرى قوات فاغنر تشارك بأي قدر كبير لدعم العمليات القتالية في أوكرانيا”.

خاض مقاتلو فاغنر بعضا من أشرس المعارك وأكثرها دموية في الغزو الروسي لأوكرانيا.

لكن في أعقاب تمرد يومي 23 و24 يونيو حزيران، مُنح المقاتلون الاختيار بين الذهاب إلى المنفى أو الانضمام إلى القوات النظامية الروسية أو العودة إلى منازلهم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس الأربعاء إن فاغنر تستكمل تسليم الأسلحة إلى القوات المسلحة النظامية الروسية.

على صعيد سير المعارك في أوكرانيا، قال وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف، الخميس، إن الشركاء الأجانب لبلاده تعهدوا بتقديم مساعدات عسكرية بأكثر من 1.5 مليار يورو إلى كييف خلال قمة حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع.

وكتب ريزنيكوف على تويتر عقب القمة التي عقدت يومي الثلثاء والأربعاء في عاصمة ليتوانيا: “الاجتماعات في فيلنيوس كانت مثمرة للغاية”.

وقال: “ستتلقى أوكرانيا مساعدات عسكرية بأكثر من 1.5 مليار يورو من الشركاء الدوليين”.

وذكر على تويتر أن سبع دول قدمت حزم مساعدات عسكرية في فيلنيوس، حيث أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سلسلة من الاجتماعات مع قادة أجانب.