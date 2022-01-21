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البنتاغون: لا تهدئة مع روسيا ما دامت تشكل تهديدا لأوكرانيا

21 - يناير - 2022
آخر تحديث: 22 - يناير - 2022 12:20 صباحًا
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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“التهدئة مع روسيا تبدأ مع ابعاد الحشود العسكرية عن حدود اوكرانيا”.

كلام صدر عن وزارة الدفاع الأميركية التي ربطت التهدئة مع روسيا بضمان الأخيرة عدم تنفيذ اي هجوم على أوكرانيا.

واعتبر البنتاغون أنه لا يمكن وصف الحشود العسكرية الروسية شرق أوكرانيا بأنها مناورات تدريبية في اشارة الى ان الوجود الروسي شرق البلاد انما هو استعداد روسي لشن اعتداء على اوكرانيا.

وأشار البنتاغون الى أن أعداد القوات الروسية عند أوكرانيا تتزايد.

وكان وزير الخارجية الأميركي “أنتوني بلينكين” قد أكد في وقت سابق، اليوم، حق اوكرانيا في السيادة وأن أميركا سترد على أي اعتداء روسي محتمل على الأراضي الأوكرانية، لافتا الى أن روسيا تحشد قوات على حدود أوكرانيا وسبق لها أن قامت بالغزو.

وأعرب بلينكين بعد لقاء نظيره الروسي عن استعداد بلاده لمناقشة القضايا الأمنية التي طرحتها روسيا وانه يمكن ايجاد ارضية مشتركة لحل الأزمة وأن نافذة المسار الديبلوماسي مفتوحة.

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