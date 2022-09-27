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البنتاغون: لا تغيير في موقف واشنطن النووي رغم التهديدات الروسية النووية

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 27 - سبتمبر - 2022 9:31 مساءً
شعار البنتاغون (أرشيفية-رويترز)

شعار البنتاغون (أرشيفية-رويترز)

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قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” الثلاثاء، إنه على الرغم من التهديدات الروسية لأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي باستخدام الأسلحة النووية، فإن البنتاجون لم ير أي تغييرات من شأنها أن تؤدي إلى تغيير موقف القوى النووية الأمريكية.

وقال البريجيدير جنرال باتريك رايدر في إفادة صحفية “من الواضح أننا نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، لكننا لم نر في هذه المرحلة أي شيء من شأنه أن يدفعنا إلى تعديل موقفنا النووي في هذا الوقت”.

ولدى سؤاله عما إذا كانت هناك أي تحركات جديدة بشأن قوى روسيا النووية، رفض رايدر الخوض في تفاصيل بعد أن قال إن الولايات المتحدة “ليس لديها أي سبب لتعديل موقفنا في هذه المرحلة”.

وكشف حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، عن سيناريو توجيه ضربة نووية لأوكرانيا قائلا إن حلف شمال الأطلسي سيخشى جدا من “نهاية نووية للعالم” إذا دخل مباشرة في الصراع ردا على ذلك.

    المصدر :
  • رويترز

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