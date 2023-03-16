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البنتاغون: لدينا مؤشرات تُرجح محاولة روسيا انتشال حطام المسيرة الأمريكية

منذ 12 دقيقة
شعار البنتاغون (أرشيفية-رويترز)

شعار البنتاغون (أرشيفية-رويترز)

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” الخميس إن لديها مؤشرات تُرجِح محاولة روسيا انتشال حطام الطائرة المسيرة الأمريكية التي سقطت بعد اعتراض روسي لها فوق البحر الأسود الثلاثاء، إلا أنها قللت من فرص نجاح موسكو في ذلك.

وقال البريجادير جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون “لدينا مؤشرات تُرجح محاولة روسيا انتشال حطام المسيرة (إم.كيو9)… لكن من المستبعد للغاية في تقديرنا أن يتمكنوا من استرجاع أي شيء له فائدة”.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر هويته إن سفنا روسية شوهدت قرب المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة المسيرة لكن لا يبدو أنها تمكنت من استرجاع أي أجزاء من حطام الطائرة بعد. ولم يتضح إن كانت السفن ما زالت في المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

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