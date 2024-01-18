البنتاغون: لسنا في حالة حرب مع الحوثيين.. وما نقوم به "دفاعٌ عن النفس"

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الخميس، أنّ الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع الحوثيين في اليمن.

في الوقت نفسه، كشفت الوزارة عن تفاصيل الجولة الخامسة من الضربات التي شنتها على الجماعة خلال الأسبوع المنصرم.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ، إنّ الغارات، بما في ذلك استهداف صاروخين مضادين للسفن اليوم الخميس، ذات طبيعة دفاعية بحتة.

وأضافت: “لسنا في حالة حرب مع الحوثيين”.

وتابعت: “الحوثيون هم الذين يواصلون إطلاق صواريخ كروز وصواريخ مضادة للسفن على البحارة الأبرياء.. ما نقوم به مع شركائنا هو دفاع عن النفس”.