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البنتاغون: مجموعات إيرانية في العراق قادرة على شن هجمات كالتي استهدفت الكاظمي

9 - نوفمبر - 2021
شعار "البنتاغون"

شعار "البنتاغون"

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رأت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، أن هناك مجموعات متعددة تعمل داخل العراق مدعومة من إيران وقادرة على شن هجمات كالتي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وفي إحاطة إعلامية في وزارة الدفاع الأمريكية، أشار المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إلى أن “هناك جماعات كثيرة مدعومة من إيران داخل العراق، ولديها القدرة على تنفيذ هكذا هجمات”. وقال: “لا يمكننا إعطاء قائمة بأسماء تلك الجماعات الآن”.

وأضاف “مرة أخرى، ندين الهجوم على رئيس الوزراء العراقي. وسنواصل القيام بما نحتاج إلى القيام به للتأكد من حماية قواتنا، وحماية منشآتنا بشكل كاف في العراق”، بحسب “وزارة الدفاع الأمريكية”.

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