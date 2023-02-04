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البنتاغون: مقاتلة أمريكية أسقطت المنطاد الصيني بأوامر من بايدن

منذ 53 دقيقة
آخر تحديث: 4 - فبراير - 2023 11:12 مساءً
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أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (السبت 4-2-2023) أن طائرة مقاتلة أسقطت المنطاد الصيني الذي كان يحلق فوق الولايات المتحدة منذ عدة أيام، ويشكل وجوده “انتهاكًا غير مقبول” للسيادة الأميركية.

وقال أوستن في بيان “بناء على أوامر من الرئيس جو بايدن، نجحت طائرة مقاتلة أميركية في إسقاط منطاد تجسس على ارتفاع عال تابع للصين، في المجال الجوي فوق ساحل كارولاينا الجنوبية”، مضيفا أن بايدن “يضع دائما سلامة الأميركيين أولوية مع الرد بفاعلية على انتهاك غير مقبول لسيادتنا”.

وقال مسؤولون أمريكيون في وقت سابق إن الرئيس جو بايدن وافق على خطة عسكرية لإسقاط المنطاد في حين أمرت الحكومة بوقف الرحلات الجوية حول ساحل ساوث كارولاينا بسبب “جهود تتعلق بالأمن القومي”.

وكانت واشنطن قد وصفت تحليق المنطاد بأنه “انتهاك واضح” للسيادة الأمريكية.

من جهتها، عبرت الصين عن أسفها لأن المنطاد المستخدم للأرصاد الجوية المدنية والأغراض العلمية الأخرى ضل طريقه ودخل إلى المجال الجوي للولايات المتحدة. وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم السبت إن تحليق المنطاد فوق الولايات المتحدة كان بسبب قوة قاهرة، واتهمت الساسة ووسائل الإعلام الأمريكية باستغلال الحادث لتشويه سمعة الصين.

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