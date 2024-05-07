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البنتاغون: موافقة وزارة الخارجية على بيع معدات تحديث صواريخ للإمارات بقيمة 144 مليون دولار

منذ 25 دقيقة
البنتاغون

البنتاغون

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الثلاثاء 7 مايو/أيار 2024، أن وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت على صفقة محتملة لبيع تحديثات في وحدة التحكم لصواريخ مضادة للإشعاع ومعدات ذات صلة بها للإمارات بقيمة تقدر بنحو 144 مليون دولار.

وأضاف البنتاغون أن المتعاقد الرئيسي سيكون شركة (آر.تي.إكس كورب).

وكانت وزارة الدفاع الأميركية، في 2 أغسطس (آب)، قالت إن وزارة الخارجية وافقت على البيع المحتمل لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي “ثاد” للإمارات ومنظومة “باتريوت” للصواريخ الاعتراضية للسعودية في صفقتين منفصلتين تصل قيمتهما إلى 5.3 مليار دولار. وتأتي الصفقتان المحتملتان، اللتان من شأنهما إعادة إمداد أنظمة الدفاع الصاروخي الرئيسة للبلدين، بعد أسابيع فقط من زيارة الرئيس جو بايدن للمنطقة في يوليو (تموز).

وقال البنتاغون، إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على البيع المحتمل لنحو 300 صاروخ باليستي تكتيكي معزز التوجيه (أم آي أم-104 إي) لمنظومة الدفاع الصاروخي “باتريوت”، إضافة إلى عتاد داعم وقطع غيار مع تقديم خدمات الدعم الفني للسعودية.

وأضافت وزارة الدفاع أن شركة “رايثيون تكنولوجيز” هي المتعاقد الرئيس لتوفير صواريخ “باتريوت” الاعتراضية والعتاد ذي الصلة، والتي قد تصل قيمتها إلى 3.05 مليار دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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