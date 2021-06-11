البنتاغون: نراقب تصرفات إيران السيئة في المنطقة

أعلن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب تصرفات إيران السيئة في المنطقة وما أبعد من المنطقة بما فيها الصواريخ والإرهاب وإعاقة الملاحة الدولية.
وأضاف كيربي أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يضع نصب عينيه هذه الأمور.
يشار إلى أن وزير الدفاع الأميركي أوستن كان قد أكد أمس الخميش أن إيران تواصل دعم الجماعات المسلحة التي تعمل بالوكالة، والتي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط في محاولة لتهديد جيرانها الإقليميين.
كما أشار إلى أنها مستمرة أيضاً في تطوير برامجها النووية والصاروخية الباليستية.
وفي معرض استعراض ميزانية الدفاع الأميركية، أشار إلى أن جزءا من هذه الميزانية يهدف للتصدي للصواريخ الباليستية لدول مثل إيران.
وقبل أيام، حذر البنتاغون من احتمالية حدوث هجمات إيرانية داخل المحيط الأطلسي، كتلك التي تقع بالخليج العربي.
يأتي ذلك على خلفية رصدها، مع وكالات المخابرات الأميركية، وجود سفن مطاطية سريعة على ظهر ناقلات إيرانية متوجهة نحو الأطلسي.