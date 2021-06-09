الأحد 3 ذو الحجة 1443 ﻫ - 3 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البنتاغون: نعول على وجودنا بالشرق الأوسط لمواجهة التحديات في أفغانستان

10 - يونيو - 2021
البنتاغون

البنتاغون

A A A
طباعة المقال

رفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، جون كيربي، الكشف عن الاتصالات التي تجري مع دول جوار أفغانستان لإنشاء قواعد تنطلق منها مهمات عسكرية مستقبلا لمساندة حكومة كابول.

وقال إنه “في إمكان البنتاغون التعويل على الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط لمواجهة التحديات في أفغانستان مستقبلا”.

وكشف المتحدث باسم البنتاغون أن واشنطن تبحث حاليا مع القادة الأتراك في آليات توفير الحماية والأمن لمطار كابول بعد الانسحاب الأميركي وقوات حلف شمال الاطلسي من أفغانستان، المرتقب إتمامه قبل 11 سبتمبر المقبل.

وتأتي تصريحات كيربي قبل أيام من رفع قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال فرانك ماكينزي، خطة إلى البيت الأبيض تقضي بعرض خطط لحماية السفارة الأميركية في كابول وتأمين الطريق الذي يربطها بمطار العاصمة الدولي.

ومن بين هذه الخطط، تكليف الجيش التركي، المشارك في إطار قوة حلف شمال الأطلسي، مهمة حماية أمن مطار كابول والإبقاء على دفاعات عسكرية لردع أي خطر يهدد الملاحة الجوية.

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيس الأميركي دونالد ترامب - رويترز
    ترمب يلمح إلى الترشح لانتخابات الرئاسة في 2024
    الجيش الأوكراني
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا تحقق نجاحا كبيرا في استهداف مواقع القيادة الروسية
    أحمد المسماري
    الجيش الليبي يطالب باحترام إرادة الشعب

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سمكة قرش تهاجم سائحةً وتقتلها في مصر (فيديو)
    بعلبك - الهرمل
    في بلدة لبنانية.. بعد دفنه جاء ليعزّي بنفسه!
    إيلي الخوند
    أمي عاملة نظافة.. تعرفوا على قصة ايلي التي أبكت الملايين في حفل تخرجه