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البنتاغون: هجوم الأردن يحمل بصمات "كتائب حزب الله العراقي"

منذ 32 دقيقة
مليشيا حزب الله العراقية

كتائب حزب الله العراقية

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أعلن البنتاغون الاثنين ارتفاع عدد العسكريين الأميركيين المصابين في الهجوم بطائرة مسيرة إلى أكثر من 40، وذلك بعد الضربة التي استهدفت قاعدة عسكرية أميركية شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ في مؤتمر صحافي إن الهجوم يحمل “بصمات” كتائب حزب الله العراقي المدعومة من إيران.

كما أضافت: “”نعلم أن إيران تمول الجماعات التي تهاجم القوات الأميركية”.

فيما أردفت أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن إيران تسعى للدخول في حرب معها وأن واشنطن لا تسعى للحرب أيضاً.

وأوضحت: “لا نسعى للحرب، لكننا سنتحرك ونرد على الهجمات التي تتعرض لها قواتنا”.

    المصدر :
  • العربية

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