البنتاغون: وزير الدفاع أوستن لا يزال في المستشفى لكنه بحالة جيدة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) السبت إن الوزير لويد أوستن لا يزال في المستشفى لكنه بحالة جيدة، مضيفة أن موعد خروجه لم يحدد بعد.

وقال الميجر جنرال بات رايدر المتحدث باسم البنتاغون في بيان “هو على اتصال بكبار موظفيه وكل قدرات الاتصالات الآمنة المطلوبة متاحة له ويواصل مراقبة العمليات اليومية لوزارة الدفاع في أنحاء العالم”.

وزار أوستن (70 عاما) مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ماريلاند يوم 22 ديسمبر\كانون الأول للخضوع لعلاج لسرطان البروستاتا، وعاد إلى المستشفى مرة أخرى في الأول من يناير\كانون الثاني بسبب مضاعفات منها التهاب في المسالك البولية ثم بقي هناك منذ ذلك الحين.