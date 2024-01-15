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البنتاغون: وزير الدفاع الأميركي أوستن خرج من المستشفى

منذ 16 دقيقة
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن (رويترز)

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خرج من المستشفى الاثنين.

وأضافت أن الأطباء نصحوا أوستن بتأدية مهام منصبه عن بعد لفترة من الزمن قبل العودة إلى عمله على نحو كامل في الوزارة.

هذا وقالت وزارة الدفاع السبت الماضي13\1\2024 إن أوستن لا يزال في المستشفى لكنه بحالة جيدة.

وقال الميجر جنرال بات رايدر المتحدث باسم البنتاغون في بيان “هو على اتصال بكبار موظفيه وكل قدرات الاتصالات الآمنة المطلوبة متاحة له ويواصل مراقبة العمليات اليومية لوزارة الدفاع في أنحاء العالم”.

وزار أوستن (70 عاما) مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ماريلاند يوم 22 ديسمبر\كانون الأول للخضوع لعلاج لسرطان البروستاتا، وعاد إلى المستشفى مرة أخرى في الأول من يناير\كانون الثاني بسبب مضاعفات منها التهاب في المسالك البولية ثم بقي هناك منذ ذلك الحين.

    المصدر :
  • رويترز

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