البنتاغون: وزير الدفاع خرج من المستشفى

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء 14 فبراير/شباط 2024، إن الوزير لويد أوستن خرج من مستشفى عسكري أمس الثلاثاء وسيحضر اجتماعا عبر الإنترنت يتعلق بأوكرانيا اليوم الأربعاء في الوقت الذي يعاني فيه وزير الدفاع من تبعات جراحة لعلاج سرطان البروستاتا.

ودخل أوستن (70 عاما) المستشفى لمعالجة مشكلة في المثانة، وكانت تلك المرة الثانية هذا العام التي يدخل فيها المستشفى منذ الجراحة التي أُجريت له في ديسمبر كانون الأول لعلاج سرطان البروستاتا.

وتسبب أوستن في ضجة سياسية الشهر الماضي بسبب عدم كشفه للبيت الأبيض عن خضوعه للعملية الجراحية وما تلا ذلك من دخوله المستشفى في يناير كانون الثاني بسبب مضاعفاتها. وحتى الرئيس جو بايدن لم يعلم بوجود أوستن في المستشفى إلا بعد أيام.

وبعد الإجابة على أسئلة من الصحفيين الأسبوع الماضي بشأن تعافيه، عاد أوستن إلى مركز والتر ريد الطبي الوطني يوم الأحد بعد مؤشرات على وجود مشكلة طارئة في المثانة ووُضع في العناية الفائقة.

وقال البنتاجون في بيان إن الأطباء سمحوا لأوستن بالخروج من المستشفى بعد ظهر أمس الثلاثاء وإنه “استأنف مهامه وواجباته كاملة”. وأضاف أنه وفقا لنصيحة الأطباء، سيعمل أوستن من المنزل قبل أن يعود إلى البنتاجون في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال أطباؤه في بيان إنهم يتوقعون تعافيه بصورة كاملة.

ومع دخوله الأخير للمستشفى، اضطر أوستن إلى إلغاء رحلة كانت مزمعة إلى مقر حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع لإجراء محادثات دفاعية بالإضافة إلى استضافة اجتماع بالحضور الشخصي حول أوكرانيا اليوم الأربعاء. وعوضا عن ذلك، ستُنظم المحادثات بشأن أوكرانيا بشكل افتراضي.

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينغ في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء “لا يزال الوزير يعتزم المشاركة في الاجتماع الافتراضي لمجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا غدا. ويشمل ذلك إلقاء كلمة افتتاحية”.