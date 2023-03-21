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البنتاغون يعتزم التعجيل بتسليم دبابات أبرامز لأوكرانيا في الخريف

منذ 19 دقيقة
البنتاغون

البنتاغون

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قال مسؤول أمريكي ومصدر مطلع إن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” تعتزم التعجيل بتسليم دبابات أبرامز لأوكرانيا مما يوفر المعدات الحيوية لدى كييف في وقت قريب قد يكون خريف هذا العام.

وتعهدت إدارة بايدن بتقديم 31 دبابة متطورة من طراز إم1 إبرامز لأوكرانيا بعد شهور من رفض فكرة نشر الدبابات التي تصعب صيانتها هناك، وتسرع الخطة الجديدة بالتسليم نحو عام، وفقا لما ذكره أحد المساعدين بالكونغرس المطلع على هذه الخطة.

ورفض متحدث باسم البنتاغون التعليق على الجدول الزمني الأسرع لأن وزارة الدفاع لم تقدم من قبل أي موعد محدد لجهودها في توصيل الدبابات إلى الأوكرانيين، واكتفى بالقول إن الأمر سيستغرق “شهورا”.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، لشبكة سي.إن.إن الثلاثاء “نعمل على ذلك”، وأضاف “هناك بعض التغييرات التي يمكنك إجراؤها على العملية نوعا ما لتسريع ذلك”.

    المصدر :
  • رويترز

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