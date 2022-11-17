الجمعة 24 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 18 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البنتاغون يعلق على تطوير إيران لصواريخ فرط صوتية.. "نشك في ذلك"

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 18 - نوفمبر - 2022 1:16 صباحًا
البنتاغون

البنتاغون

A A A
طباعة المقال

قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” (الخميس 17-11-2022) إن الولايات المتحدة تشكك في صحة تقارير تشير إلى أن إيران طورت صواريخ فرط صوتية (أسرع من الصوت خمس مرات).

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء الأسبوع الماضي عن قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني قوله إن إيران تمكنت من صنع صاروخ باليستي “فرط صوتي”.

وقالت سابرينا سينج المتحدثة باسم البنتاغون في مؤتمر صحفي “رأينا التقارير التي تؤكد ذلك الواردة من إيران، وما زلنا نشكك في هذه التقارير”.

ويمكن لتلك الصواريخ أن تطير أسرع خمس مرات على الأقل من سرعة الصوت وفي مسار معقد، مما يجعل من الصعب اعتراضها.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 13 شركة تسهل بيع منتجات بتروكيماوية إيرانية بمئات ملايين الدولارات لمشترين في شرق آسيا.

وقال بيان الخزانة إن الشركات المستهدفة، والتي تتمركز في مجموعة من الدول، تبيع النفط نيابة عن شركات حكومية إيرانية.

وأضاف البيان أن الإجراءات المتخذة، والتي تأتي ضمن جولة خامسة من العقوبات التي تستهدف تجارة النفط والبتروكيماويات في إيران منذ يونيو 2022، تظهر عزم الوزارة “استهداف أنشطة التهرب من العقوبات”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

القوات الأمريكية في سوريا
هجوم صاروخي استهدف قاعدة القرية الخضراء شمال شرق سوريا
مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "أف بي آي"
الـ"إف بي آي" يحذر من محاولات تسليح لطائرات مسيرة في الولايات المتحدة
عناصر الشرطة في إقليم كردستان العراق
6 قتلى و30 مصابا في انفجار أسطوانة غاز في "كردستان العراق"

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

دواء- تعبيرية
تحذير من مخاطر دواء شهير مسكن للآلام
ميريام فارس
فيديو.. ميريام فارس في ورطة بسبب أغنية كأس العالم
صورة أرشيفية لرضيع
بالصورة.. تعرف إلى المولودة التي رفعت عدد سكان العالم إلى 8 مليارات