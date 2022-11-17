البنتاغون يعلق على تطوير إيران لصواريخ فرط صوتية.. "نشك في ذلك"

قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” (الخميس 17-11-2022) إن الولايات المتحدة تشكك في صحة تقارير تشير إلى أن إيران طورت صواريخ فرط صوتية (أسرع من الصوت خمس مرات).

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء الأسبوع الماضي عن قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني قوله إن إيران تمكنت من صنع صاروخ باليستي “فرط صوتي”.

وقالت سابرينا سينج المتحدثة باسم البنتاغون في مؤتمر صحفي “رأينا التقارير التي تؤكد ذلك الواردة من إيران، وما زلنا نشكك في هذه التقارير”.

ويمكن لتلك الصواريخ أن تطير أسرع خمس مرات على الأقل من سرعة الصوت وفي مسار معقد، مما يجعل من الصعب اعتراضها.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 13 شركة تسهل بيع منتجات بتروكيماوية إيرانية بمئات ملايين الدولارات لمشترين في شرق آسيا.

وقال بيان الخزانة إن الشركات المستهدفة، والتي تتمركز في مجموعة من الدول، تبيع النفط نيابة عن شركات حكومية إيرانية.

وأضاف البيان أن الإجراءات المتخذة، والتي تأتي ضمن جولة خامسة من العقوبات التي تستهدف تجارة النفط والبتروكيماويات في إيران منذ يونيو 2022، تظهر عزم الوزارة “استهداف أنشطة التهرب من العقوبات”.