البنتاغون يعيد تشكيل فريق خاص لتتبع الأجسام الطائرة المجهولة

أعادت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، تنظيم فريقها الخاص لتتبع الأجسام الطائرة المجهولة، وأطلقت عليه تسمية جديدة.

وبعد إعادة التنظيم، أصبح اسم الفريق AOIMSG (مجموعة تحديد هوية وتصنيف الأجسام الطائرة المجهولة).

وقال المكتب الصحفي للبنتاغون، في بيان أمس: “ستقوم AOIMSG بتنسيق جهود وزارة الدفاع مع المؤسسات الحكومية الأمريكية الأخرى لتحديد هوية وتبعية العناصر الطائرة المثيرة للاهتمام، وتقييم وتحييد أي تهديدات تصدر عنها”.

ووفقا للبيان، يولي البنتاغون اهتماما جديا للتقارير التي تتحدث عن عمليات توغل [في المجال الجوي] لأي جسم طائر، سواء تم تحديد هويته والتعرف عليه أو لم يتم، وتقوم بالتحقق من صحة ذلك”.

وكانت أجهزة الاستخبارات الأمريكية، قد أصدرت تقريرا حول ما تعرفه عن سلسلة من الأجسام الطائرة الغامضة التي شُوهدت تتحرك عبر المجال الجوي العسكري المحظور على مدى العقود العديدة الماضية.

وخلص تقرير لوزارة الدفاع إلى أنه من بين 144 مشاهدة لأجسام طائرة غير محددة الهوية، منذ عام 2004، لا يوجد أي تفسير إلا لمشاهدة واحدة فقط، كما لا يوجد دليل على أن هذه الأجسام الطائرة من خارج كوكب الأرض.